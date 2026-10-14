Nur schwer kann man dem Drang widerstehen, einen Löffel oder Strohhalm in diese verführerischen Gläser zu tauchen, sobald sie einen Tisch schmücken. Das macht nicht nur der verlockende Anblick der Desserts und Cocktails. Es ist auch ihr betörender Duft nach Vanille, Erdbeere oder Waffel, Nuss, Kaffee oder Schokolade. Und doch wird die Nase an selbiger herumgeführt und das Auge getäuscht. Denn Francis Storandts Rhönkerzen-Kreationen bestehen allein aus Wachs und aromatischen Ölen.