Als Johann Wolfgang von Goethe in den Jahren 1780 und 1782 in der Rhön unterwegs war, beschäftigten ihn vorrangig dienstliche Belange. Als Geheimer Rat und Mitglied der obersten Regierungsbehörde des Landes leitete er unter anderem die herzogliche Wegebaukommission. Goethe blieb übrigens auch nach Aufgabe dieses Amtes Berater der Regierung in Fragen des Straßenbaus. Er verfügte auf diesem Gebiet über sehr gute Fachkenntnisse, die er zu einem Teil auf seinen vielen Reisen erworben hatte. Straßen übten eine starke Faszination auf ihn aus. Zum einen nährten sie seine große Reiselust, zum anderen lagen sie gewöhnlich an Erdaufschlüssen, die ihn als Sammler von Mineralien besonders interessierten. Ob das sinnbildlich gemeinte Zitat „auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“ aus dieser Arbeit hervorging, ist nicht überliefert – der miserable Zustand der meisten Verkehrswege war damals jedoch berüchtigt. In Frankreich hatte man sich bereits im 17. Jahrhundert auf die Straßenbautechnik der Römer besonnen und mit dem Bau von Chausseen begonnen. Die Fürsten im Deutschen Reich sahen erst Ende des 18. Jahrhunderts diese Notwendigkeit und zogen nach.