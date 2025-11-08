Die jüngste Versammlung des Vereins Rhönforum fand in der Rhönlandscheune in Dermbach statt und brachte Mitglieder und Gäste zusammen. Neben Regularien zu Haushalt und Arbeitsberichten standen Fachvorträge sowie der Startschuss für neue Initiativen im Mittelpunkt. Vorsitzender Martin Henkel begrüßte, Heiko Burger, Vorstand der Agrargenossenschaft Rhönland, richtete ein Grußwort an die Teilnehmer. Gemeinsam mit Thomas Malsch leitet er das Unternehmen, das neben Tierzucht, Feldbewirtschaftung, Biogasanlage und Nudelproduktion die Rhönlandscheune betreibt.