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Rhöner Zwiebelkuchen Dietlas wetteifert um den Längsten

Melpers in der Thüringer Hochrhön hatte 2024 mit 2,70 Metern einen Riesen-Ploatz gebacken, Niederbieber (Hessen) legte 2025 noch einen drauf. Jetzt will Dietlas den Titel.

Rhöner Zwiebelkuchen: Dietlas wetteifert um den Längsten
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Die Melperser Urheber des Wettbewerbes gucken sich alles ganz genau an: In Niederbieber zur 1200-Jahrfeier wurde ihr Zwiebelkuchen-Rekord von 2,70 Metern gebrochen. 2,94 Meter kamen hier erst in den Ofen und dann unters Volk. Foto: privat

Die Melperser Backhausgeister haben Herausforderer in dem von ihnen 2024 ausgerufenen Wettbewerb um den „Längsten Ploatz der Rhön“ (zunächst 2,70 Meter) gefunden: Die Feuerwehr Dietlas feiert am 1. Mai ein Feuerwehrfest und startet in dessen Rahmen einen neuen Rekordversuch. „Können wir den Titel nach Dietlas holen?“, fragen sich die Felda-Anrainer und versprechen, dass das aus dem Dorfbackhaus kommende Exemplar auf jeden Fall beim Feuerwehrfest verputzt wird.

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Das ist das Melperser Backhausteam – es hat das alte Backhaus wieder zum Leben erweckt. Foto: privat

Vor Ort wird der Melperser Ortsteilbürgermeister Manuel Tügend sein und – möglicherweise – den von dem kleinen Hochrhön-Ort gestifteten Pokal weiterreichen müssen.

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20.04.2025 18:38 Zwibbelsploatz-Pokal Wer backt den Längsten?

Ein kleines Rhöndorf lobt den Zwibbelsploatz-Pokal aus – den gibt’s für den längsten am Stück gebackenen Zwiebelkuchen. Melpers hat 2024 selbst vorgelegt: 2,70 Meter. Wer kann’s toppen?

Der ist freilich schon seit 2025 nicht mehr im Besitz der Melperser, sondern ist in Niederbieber (Hessen) gelandet, nachdem die dortigen Bäcker zu ihrer Jahrfeier den Wettbewerb aufgegriffen und einen noch längeren Zwiebelkuchen (2,94 Meter) – auch auf einem extra angefertigten Blech – gebacken hatten.

Unter den Dietlasern wird nun von drei Metern gemunkelt, die sie schaffen wollen.