Rhöner Zwiebelkuchen: Dietlas wetteifert um den Längsten

Die Melperser Backhausgeister haben Herausforderer in dem von ihnen 2024 ausgerufenen Wettbewerb um den „Längsten Ploatz der Rhön“ (zunächst 2,70 Meter) gefunden: Die Feuerwehr Dietlas feiert am 1. Mai ein Feuerwehrfest und startet in dessen Rahmen einen neuen Rekordversuch. „Können wir den Titel nach Dietlas holen?“, fragen sich die Felda-Anrainer und versprechen, dass das aus dem Dorfbackhaus kommende Exemplar auf jeden Fall beim Feuerwehrfest verputzt wird.