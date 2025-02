Rhöner Wissenschafts-Projekt: Teebeutel ziehen im Boden

Was zunächst simpel klingt, entpuppte sich im Unesco-Biosphärenreservat Rhön als spannendes Forschungsprojekt im Bereich Citizen Science. 13 Freiwillige vergruben Teebeutel an 24 Standorten, um die Bodenaktivität auf verschiedenen Gesteinsschichten zu untersuchen. Nach einer dreimonatigen „Ziehzeit“ im Boden wurden die Daten im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Universität Leipzig ausgewertet. Das Ergebnis: Ungewöhnliche Methoden können wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse liefern – mit engagierten Ehrenamtlichen als zentralem Erfolgsfaktor.