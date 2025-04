Rhöner Wanderwege: Extratouren bleiben Extra-Klasse

Durch das gemeinsame Engagement des Landkreises, der Neuen Arbeit Thüringen und von Claudia Franz, Leiterin der Tourist-Information Wasungen, der Verantwortlichen für die Touristische Infrastruktur Susanne Rückert sowie der Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes konnte die Extratour „Vorderrhönweg“ in diesem Rezertifizierungsprozess deutlich aufgewertet werden und erhielt so noch mehr Qualitätspunkte als zuvor. Auch der Fremdenverkehrsverein Hohe Geba und die Stadt Meiningen erhalten in den kommenden Tagen die Urkunden für die Extratouren „Meininger“ und „Gebaweg“ zur prominenten Platzierung, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.