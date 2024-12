Rhöner und Südtiroler Krippen: „Krippenheimat“ in Ostheim

Die Rhön ist auch eine „Krippenheimat“ mit langer Tradition. Sie könnte in Ostheim vor der Rhön ihren Anfang gehabt haben. Denn der 1823 geborene Ostheimer Bildschnitzer Georg Christoph Heuring hat nachweislich Krippenfiguren geschnitzt. Er starb 1910. Vielleicht ist dieser Bildschnitzer der Grund dafür, dass es in Ostheim schon seit fast 35 Jahren, in der Advents- und Weihnachtszeit, viel beachtete Weihnachtskrippen-Ausstellungen gibt. Als „Vater“ der heutigen Rhöner Krippen wird Gebhard Kessler genannt. Er wurde 1910 in Stangenroth geboren. Es ist das Jahr, in dem der Ostheimer Bildschnitzer Heuring starb.