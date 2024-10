Erntehelfer beim Obst gesucht

Etwas anderes ist auch noch da: Obwohl eine Partnerschule des Landschaftspflegeverbandes bereits Äpfel sammelte, ist noch Obst vorhanden. Das ist gut – da die eigene Ernte noch ansteht. Hierzu führt der LPV Rhön/Natura 2000-Station Rhön eine Regiocrowd-Veranstaltung am 26. Oktober durch. Es werden Freiwillige gesucht, die dem LPV bei seiner Ernte helfen. Anmelden kann man sich bis zum 18. Oktober. Als Gegenleistung gibt es an dem Tag Kaffee, Kuchen, Wissenswertes zum Streuobst und zum Bau einer Totholzhecke sowie eine Probierkiste verschiedener Apfelsorten mit nach Hause – und natürlich den Kontakt zu anderen Streuobstinteressierten. Anmelden kann man sich via Mail info@lpv-rhoen.de oder per Telefon (036946) 2 06 56. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.lpv-rhoen.de oder https://www.regiocrowd.com/rhoen/