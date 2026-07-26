So viele Männer in Röcken wie in Birx hat sie nicht einmal bei Original Games in Schottland gesehen, meint eine Besucherin der 10. Rhöner Highland Games am Samstag anerkennend. Und: Nicht nur die Mannschaften tragen Kilt – oder etwas Ähnliches – sondern auch das Publikum kommt gut gelaunt und oftmals dem Anlass entsprechend gewandet. Schauen, staunen, Dudelsackklänge hören, schlemmen, etwas Besonderes erstehen – und Anfeuern der Mannschaften, das ist es, was die Besucher gern tun an diesem heißen Sommertag. Am späten Abend wird noch ausgelassen getanzt und gefeiert – auch am Freitagabend war das schon so.