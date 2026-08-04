Rhöner Rad-Abenteuer: Viel Kraft gekostet, viele Menschen getroffen

Mal ein Frühstück im Trockenen. Foto: privat

Zunächst lief alles perfekt. Doch etwa 20 Kilometer vor dem Ziel zog plötzlich ein Unwetter auf. Es begann in Strömen zu regnen. Innerhalb weniger Minuten waren wir komplett durchnässt. Die Straßen standen unter Wasser, unsere Kleidung war klatschnass und die Stimmung erreichte ihren Tiefpunkt. Ich war völlig fertig, brach unterwegs in Tränen aus und sagte, dass ich so eine Tour nie wieder machen würde. Schließlich rief ich unsere Mutter in Deutschland an. Sie organisierte kurzerhand ein Bed & Breakfast in Hvide Sande, sodass wir nach rund 80 Kilometern endlich in einem warmen Bett schlafen, unsere Kleidung trocknen und heiß duschen konnten.

Straße nass, alles nass. Laune im Keller. Foto: privat

Am nächsten Morgen wartete bereits die nächste Herausforderung. Auf dem Weg nach Bovbjerg mussten wir gegen extremen Gegenwind kämpfen. Teilweise erreichten die Windböen Geschwindigkeiten von bis zu 52 km/h. Hinzu kam, dass die ausgeschilderte Fahrradroute plötzlich endete und wir etwa 20 Kilometer auf einer Bundesstraße fahren mussten. Links von uns rasten Autos vorbei, während uns der Wind aus allen Richtungen entgegenblies.

Wenn der Wind entgegenbläst... Foto: privat

Da Dänemark in dieser Region sehr flach ist, konnte der Wind ungebremst über die Landschaft fegen. Wir kamen kaum vorwärts und mussten immer wieder auf Inga warten, die verständlicherweise ebenfalls mit den Bedingungen kämpfte. Ob dieser Tag oder der Regentag schlimmer war, können wir bis heute nicht sagen. Am Abend erreichten wir völlig erschöpft unseren Campingplatz.

Fährfahrt. Foto: privat

Der nächste Tag führte uns über Thyborøn mit der Fähre nach Agger. Für uns war die Überfahrt ein echtes Highlight. Zwar wurde mir durch den Wellengang etwas übel und ich hatte kurz Angst, aber letztlich verlief alles problemlos. Kurz vor dem Tagesziel sagte Richard noch scherzhaft: „Heute läuft es richtig gut.“ Kaum hatte er das ausgesprochen, begann es erneut in Strömen zu regnen. Zusätzlich ging an seinem Fahrrad ein Spiegel kaputt. Wieder kämpften wir uns völlig durchnässt bis zum Campingplatz.

Als wir dort ankamen, wollten wir unser Zelt aufbauen. Genau in diesem Moment setzte der größte Regen ein. Gemeinsam mit dem freundlichen Campingplatzbesitzer fanden wir jedoch eine Lösung: Statt des Zeltplatzes durften wir spontan in eine kleine Hütte mit Betten umziehen. Für uns war das purer Luxus.

Drei Geschwister im Glück. Foto: privat

Am nächsten Morgen wartete der schönste Tag der gesamten Reise. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir über Thisted bis nach Bonderup. Die Strecke führte vorbei am Limfjord, durch wunderschöne Landschaften und kleine Orte. Wir genossen jede Minute dieser Etappe. Unser Ziel war ein kostenloser Shelterplatz, der alles bot, was man sich wünschen konnte: Strom, Wasser, Toiletten und sogar einen kleinen Selbstbedienungsladen. Dort verbrachten wir unseren letzten Abend und ließen die vergangenen Tage Revue passieren.

Am Campingplatz. Foto: privat

Am letzten Morgen lagen nur noch 28 Kilometer zwischen uns und unserem Ziel. Bei bestem Wetter fuhren wir die letzten Kilometer nach Pandrup. Die letzten Meter legten wir nebeneinander zurück, lachten und konnten kaum glauben, dass wir es tatsächlich geschafft hatten. Am Ferienhaus wurden wir herzlich von unseren langjährigen Bekannten Kareen und Pierre empfangen. Zur Begrüßung gab es Pizza und typisch dänische Zimtschnecken. Erst dort wurde uns wirklich bewusst, was wir gerade geleistet hatten. 436 Kilometer mit dem Fahrrad – quer durch Dänemark.

Wunderbare Landschaften erlebt. Foto: privat

Besonders stolz macht uns die Tatsache, dass wir völlig unvorbereitet gestartet sind. Wir hatten weder monatelang trainiert noch eine professionelle Route geplant oder teure Navigationsprogramme genutzt. Unsere gesamte Tour planten wir spontan mit Google Maps. Wir erlebten Regen, Sturm, Gegenwind, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen – oft alles innerhalb weniger Tage.

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Neben den landschaftlichen Eindrücken werden uns vor allem die Menschen in Erinnerung bleiben. Sowohl in Deutschland als auch in Dänemark begegneten uns unglaublich hilfsbereite Menschen. Fremde halfen uns mit unseren Fahrrädern, Campingplatzbetreiber unterstützten uns, andere Radfahrer machten uns Mut und auch Familie, Freunde und Bekannte schrieben uns täglich Nachrichten, in denen sie uns motivierten und uns sagten, wie stolz sie auf uns seien.

Mut und Abenteuerlust muss man mitbringen. Foto: privat

Gerade an den schwierigsten Tagen gab uns das die Kraft, weiterzufahren. Natürlich spielte auch unser Ehrgeiz eine große Rolle. Aufgeben kam für uns als Geschwister nie wirklich infrage. Heute können wir sagen: Die Tour war körperlich die größte Herausforderung, die wir bisher erlebt haben. Gleichzeitig war sie eines der schönsten Abenteuer unseres Lebens. Wir haben unsere Grenzen kennengelernt, unzählige besondere Momente erlebt und gesehen, dass man mit Mut, Zusammenhalt und einer Portion Abenteuerlust viel mehr schaffen kann, als man sich selbst zutraut.