Rhöner Preisträger: Für die Gestaltung der Welt von morgen

Nach dem erfolgreichen Besuch zweier Jurymitglieder an der Rhöner Schule findet am 23. Juni 2026 die Auszeichnung in der Kategorie „Schulpreis“ in Berlin für das Engagement des Schulkollektivs statt.
Die Grundschule Kaltenwestheim gehört zu den Preisträgern des 12. bundesweiten Schulwettbewerbes zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“. Wie kommt’s?
Nach dem erfolgreichen Besuch zweier Jurymitglieder an der Rhöner Schule findet am 23. Juni 2026 die Auszeichnung in der Kategorie „Schulpreis“ in Berlin für das Engagement des Schulkollektivs statt.
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17 Nachhaltigkeitsziele stehen bei vielen Unterrichtsprojekten an der Grundschule Kaltenwestheim im Fokus. Bewegungsfreude, Gesundheitserziehung, Klima- und Umweltschutz oder Frieden, Gerechtigkeit und Demokratiebildung sind nur einige Schlagworte, welche hier einen hohen Stellenwert haben. „Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler befähigen, ihr Tun zu reflektieren und selbst zu handeln. Jeder kann aktiv werden. Die Kinder gestalten ihre ,Welt von morgen’ für eine bessere Zukunft. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung!“, so das Fazit der Schulleiterin Katrin Mischorr.
Die feierliche Preisverleihung findet am 23. Juni in Berlin statt. Dort wird auch erst bekannt gegeben, welchen Platz die Gewinner erreicht haben. Die Veranstaltung kann via Liveticker verfolgt werden: www.instagram.com/schulwettbewerb
„Wir freuen uns schon sehr auf die Preisverleihung und sind gespannt darauf, welche anderen Projekte auch gewonnen haben“, sagt Katrin Mischorr.
Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik wird von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, Schüler für wichtige globale Themen zu sensibilisieren und sie dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Weitere Informationen:
www.eineweltfueralle.de