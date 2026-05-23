Rhöner Preisträger: Für die Gestaltung der Welt von morgen

17 Nachhaltigkeitsziele stehen bei vielen Unterrichtsprojekten an der Grundschule Kaltenwestheim im Fokus. Bewegungsfreude, Gesundheitserziehung, Klima- und Umweltschutz oder Frieden, Gerechtigkeit und Demokratiebildung sind nur einige Schlagworte, welche hier einen hohen Stellenwert haben. „Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler befähigen, ihr Tun zu reflektieren und selbst zu handeln. Jeder kann aktiv werden. Die Kinder gestalten ihre ,Welt von morgen’ für eine bessere Zukunft. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung!“, so das Fazit der Schulleiterin Katrin Mischorr.