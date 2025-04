Rhöner Ostermarkt: Osterhase kommt nach Kaltennordheim

Die Zeichen stehen längst auf Frühling. Mit Riesenschritten geht es auf das Osterfest zu, an dem Familien und Freunde gerne zusammen kommen. Kaltennordheim startet eine Woche vor den Feiertagen in die Osterzeit und lädt zum Rhöner Ostermarkt ein. Das große Frühlingsfest gibt es in diesem Jahr am 13. April – ein Stelldichein für die ganze Familie. Die Kaltennordheimer Geschäftsleute und zahlreiche Händler erwarten am Sonntag vor Ostern viele Besucher. Für das bunte Markttreiben sorgt abermals als Organisator die Firma Rhön Feeling Messen & Märkte. Flanieren, schauen, kaufen, genießen, Freunde treffen und Zeit miteinander verbringen – so heißt das Motto. Und natürlich wird auch das Verkaufsangebot wieder in die Jahreszeit passen. „Das hochwertige Sortiment reicht von Eiern in allen Variationen über Holzschnitzereien, Keramik, Glaskunst, Schmuck und österlichen Dekorationsartikel bis hin zu Nützlichem für Haus und Garten“, sagt Sascha Heller vom Team. Für den Gaumen wird zudem einiges geboten - von süß bis deftig. Bei Grillgerichten, Fisch, Crêpes, ungarischen Spezialitäten und einigem mehr kann die Küche daheim an diesem Tag kalt bleiben. Geöffnet hat der Ostermarkt in Kaltennordheim am 13. April von 10 bis 18 Uhr.