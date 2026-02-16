Von 2590 auf 2570 ist die Gesamt-Einwohnerschaft des Rhönblick geschrumpft. Zuzüge, Wegzüge, Geburten, Sterbefälle bestimmen das Geschehen: Bei 13 Geburten gab es 36 Sterbefälle, bei 88 Wegzügen 85 Zuzüge. Nur Helmershausen und Gerthausen schwammen im vergangenen Jahr gegen den Strom des Einwohnerschwundes. In Helmershausen wuchs die Einwohnerzahl von 544 (zum 31. Dezember 2024) auf 564 ein Jahr später. Immerhin 57 Zuzüge (wahrscheinlich bedingt durch das Pflegeheim Helmershäuser Hof) erstaunen hier, es gab im Gegenzug nur 23 Wegzüge. Allerdings auch nur zwei Neugeborene bei der Rekordzahl von 16 Verstorbenen im vergangenen Jahr – so viele hatte kein weiteres der Rhönblick-Dörfer.