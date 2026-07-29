In der Bäckerei Schlotzhauer in Oechsen hängen viele Meister- und Ehrenurkunden. Schließlich handelt es sich um einen Familienbetrieb mit langer Tradition. Jetzt wurde die Galerie um den „Goldenen Meisterbrief“ ergänzt, mit dem die Handwerkskammer Südthüringen Walter Schlotzhauer für sein Lebenswerk geehrt hat. Vor zwei Jahren war sein Sohn Ronny bereits mit dem „Silbernen Meisterbrief“ für verdienstvolle Handwerksleistungen gewürdigt worden.