Rhöner Männerballett-Treffen Auch Asterix fliegt auf Schlager-Bums

Mehr als ein Notnagel – ein Knaller

Als nächstes stand ein Programmpunkt an, der so nicht geplant, aber dafür umso schöner war. Wegen krankheitsbedingter kurzfristiger Absagen sprang Maximilian Hartmann mit seinen Background-Tänzerinnen in die Bresche und verwandelte sich in Florian Silbereisen. Der spontan ins Leben gerufene „Frankenheimer Schlager Bums“ sorgte für beste Partystimmung. Andrea Berg, Michelle, Matthias Reim, Beatrice Egli und Helene Fischer – sie alle wurden von ihm und seinen Mitstreitern zum Leben erweckt und brachten die Halle zum Kochen.