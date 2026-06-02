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  6. Fliegertreffen in Hermannsfeld

Rhöner Luft Fliegertreffen in Hermannsfeld

Die fliegenden Kisten kommen wieder – nach dem „Kiebitztreffen“ 2024 hat der Feuerwehrverein Hermannsfeld am Samstag zum 2. offenen Fliegertreff eingeladen.

Rhöner Luft: Fliegertreffen in Hermannsfeld
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Der Agrarflugplatz in Hermannsfeld hätte sich 2024 – daher stammt das Foto – schon kaum träumen lassen, wie anziehend er wieder ist. Jetzt gibt es Auflage Nummer 2 des Fliegertreffens in der Rhön. Am Samstag sind Zuschauer herzlich eingeladen. Foto: Verein

Was als eine fixe Idee im Dorf entstanden war – nämlich den alten Agrarflugplatz wieder zum Leben zu erwecken – hatte 2024 zu einem tollen Event geführt: dem 1. Fliegertreffen, als „Kiebitztreffen“ bezeichnet. Diese Selbstbau-Ultraleicht-Flieger sind auch in diesem Jahr, da die Ortschaft und der Feuerwehrverein zur Auflage Nummer 2 einladen, wieder dabei. Aber nicht nur: „Es ist diesmal ein offenes Treffen“, sagt Ideengeber und Ortsteilbürgermeister Volker Pittorf. Um die 50 Piloten haben jetzt schon fest zugesagt, am Wochenende die Rhön und Hermannsfeld anzusteuern. Darunter sind auch etliche Wiederholungstäter vom letzten Mal. Die Flieger schwärmen: „Die Rhön ist mehr als nur ein Ort zum Starten und Landen. Es ist ein Treffpunkt für Luftfahrtbegeisterte, ein Ort der Gemeinschaft und ein Schauplatz für aufregende Veranstaltungen. Entdecken Sie unsere Geschichte und Leidenschaft für die Fliegerei, erleben Sie Flugzeugtechnik und Piloten in einmaliger Atmosphäre und fliegen Sie mit uns über eine der schönsten Landschaften Deutschlands.“ Wenn das mal keine Einladung auch an die Region ist, bei diesem Treffen vorbeizuschauen! Es werden viele Piloten aus ganz Deutschland anreisen und am Samstag vor Ort sein, hört man. Einige kommen auch schon früher und bleiben länger – Campingmöglichkeiten gibt es vor Ort.

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Beste Aussichten: Volker Pittorf auf seinem Tower. Foto: Verein

Als Zuschauer kann man Starts und Landungen sowie die Flieger aus nächster Nähe beobachten, natürlich auch mit den Piloten ins Gespräch kommen, die gern Auskunft über ihr luftiges Hobby geben. Eventuell ergeben sich am Samstag Rundflug-Möglichkeiten, heißt es. Auf gutes Wetter wird gesetzt.

Spektakuläre Starts und Landungen erwarten die Zuschauer. Foto: Verein

Für das Event hat sich der Feuerwehrverein Hermannsfeld mit vielen Helfern aus dem Dorf wieder mächtig ins Zeug gelegt. Es wird Gutes vom Grill (Bratwurst, Brätel, Currywurst) geben wie auch eine Erbsensuppe aus der Feldküche des Backhausteams. Abends spielt ab 20 Uhr DJ Paul aus Meiningen und es gibt eine Cocktailbar. Der Eintritt zu dem Spektakel ist frei. Ein Parkplatz ist ausgeschildert.

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Wo früher die „Mistbomber“ für die Landwirtschaft gelandet sind, fliegen am Samstag, 13. Juli, aus allen Richtungen ganz besondere Kiebitze ein: auf einem Feld zwischen Stedtlingen und Hermannsfeld.

Diesmal werden auch ein paar Modellflieger erwartet, ist aus dem Orgateam zu hören. Sie sollen ihre Miniflugzeuge am Parkplatz gegenüber dem eigentlichen Flugfeld starten. Apropos Flugfeld: Dieses herzurichten hat natürlich auch wieder einiges an Mühe und Zeit gekostet, ebenso wie die behördlichen Vorbereitungen. Denn der alte Agrarflughafen ist ja bekanntlich lange außer Dienst und musste vom Acker zum Flugplatz erst reanimiert werden. Der besondere „Tower“, den Ortsteilbürgermeister Volker Pittorf vor zwei Jahren dort extra aufgebaut hatte, ist auch wieder dabei – für den besten Überblick über die Rhön und diejenigen, die sie an diesem Wochenende ansteuern. Luftikusse der besonderen Art, die sich über Interesse und Staunen der Zuschauer freuen.