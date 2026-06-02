Rhöner Luft: Fliegertreffen in Hermannsfeld

Was als eine fixe Idee im Dorf entstanden war – nämlich den alten Agrarflugplatz wieder zum Leben zu erwecken – hatte 2024 zu einem tollen Event geführt: dem 1. Fliegertreffen, als „Kiebitztreffen“ bezeichnet. Diese Selbstbau-Ultraleicht-Flieger sind auch in diesem Jahr, da die Ortschaft und der Feuerwehrverein zur Auflage Nummer 2 einladen, wieder dabei. Aber nicht nur: „Es ist diesmal ein offenes Treffen“, sagt Ideengeber und Ortsteilbürgermeister Volker Pittorf. Um die 50 Piloten haben jetzt schon fest zugesagt, am Wochenende die Rhön und Hermannsfeld anzusteuern. Darunter sind auch etliche Wiederholungstäter vom letzten Mal. Die Flieger schwärmen: „Die Rhön ist mehr als nur ein Ort zum Starten und Landen. Es ist ein Treffpunkt für Luftfahrtbegeisterte, ein Ort der Gemeinschaft und ein Schauplatz für aufregende Veranstaltungen. Entdecken Sie unsere Geschichte und Leidenschaft für die Fliegerei, erleben Sie Flugzeugtechnik und Piloten in einmaliger Atmosphäre und fliegen Sie mit uns über eine der schönsten Landschaften Deutschlands.“ Wenn das mal keine Einladung auch an die Region ist, bei diesem Treffen vorbeizuschauen! Es werden viele Piloten aus ganz Deutschland anreisen und am Samstag vor Ort sein, hört man. Einige kommen auch schon früher und bleiben länger – Campingmöglichkeiten gibt es vor Ort.