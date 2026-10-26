﻿Der Rhönort Kaltensundheim hat eine neue Sehenswürdigkeit. Man kann auch sagen: Die meisten der sehenswerten Orte der Gemeinde kann man jetzt auch bei schlechtem Wetter anschauen. An der Stirnseite der Kegelbahn ist ein Gemälde zu sehen, das genau diese Plätze zeigt. Anne Ullrich, Kunstlehrerin am Thüringer Rhön-Gymnasium, hat über einen Zeitraum von zwei Jahren dieses wunderbare Bild erstellt. „Die Kegler haben sich das gewünscht und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe meist abends stundenweise gearbeitet oder mal, wenn ich eine Freistunde hatte“, berichtet die in Mittelsdorf wohnende Kunstlehrerin.