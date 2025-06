Rhöner Kirche: „Orgelcocktail“ in Gerthausen

Gäste sind gern gesehen, wenn der Gemeindekirchenrat von Gerthausen am 27. Juni ab 19 Uhr zu einem besonderen Konzert auf der Orgel einlädt - mit Stadt- und Kreiskantor Sebastian Fuhrmann aus Meiningen. Von Filmmusik bis zu Schlager und Pop umfasst das Repertoire, das er mitbringt, vieles – ein richtiger Cocktail eben. Aber auch an einen Mix an Getränken ist gedacht: Schon ab 18 Uhr gibt es an der Kirche Cocktails und andere Kaltgetränke sowie Leckeres vom Grill. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Über eine Spende der Zuhörer würde sich der Gemeindekirchenrat jedoch freuen – es gibt schließlich noch einiges zu sanieren an seiner Dorfkirche, etwa die Türen.