Rhöner Initiative: Wer verdient den Biosphärenpreis?

Die Rhönerinnen und Rhöner sind gefragt: Wem möchten sie den Rhöner Biosphärenpreis 2026 verleihen? Ab sofort kann man Vorschläge dafür einreichen.
„Mit dem symbolischen Anerkennungspreis möchten wir den ganz persönlichen Einsatz der Personen, die hinter den vielen kleinen und großen Projekten, Initiativen und Ideen im Biosphärenreservat stehen, würdigen und öffentlich auf dieses Engagement aufmerksam machen – einfach Danke sagen“, erklären die Leitungen der drei Verwaltungsstellen Ulrike Schade (Thüringen), Dr. Doris Pokorny (Bayern) und Torsten Raab (Hessen).
Der Rhöner Biosphärenpreis ist nicht nur ein Anerkennungs-, sondern auch ein Beteiligungspreis – die Rhöner Bevölkerung entscheidet selbst, wer nominiert wird. Sie ist deshalb ab sofort aufgerufen, Personen ab 14 Jahren oder Gruppen vorzuschlagen, die ihrer Meinung nach den Biosphärenpreis verdient hätten. Hierzu wird auf der Homepage ein Formular ausgefüllt, in dem man ganz persönlich begründen kann, was das Engagement der Nominierten zu etwas Besonderem macht. Vorschläge können bis zum 31. März eingereicht werden. Die Gewinner des Biosphärenpreises 2023 können nicht erneut nominiert werden.
Die „Qual der Wahl“ hat dann der Beirat des Biosphärenreservats, der als Jury die Preisträger kürt. Den Beirat bilden 24 Personen aus Thüringen, Bayern und Hessen, die den Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats ehrenamtlich beratend zur Seite stehen. Die Jury hat in Absprache mit den Verwaltungen ein Bewertungsschema festgelegt, das es ermöglicht, einen jahrzehntelangen Einsatz ebenso mit einem Biosphärenpreis zu würdigen wie ein zeitlich begrenztes, aber gleichermaßen wertvolles Engagement. Auch die Nominierung junger Menschen ist ausdrücklich erwünscht: Bei entsprechenden Nominierungen soll eigens ein Jugendpreis ausgelobt werden.
Die Preisverleihung findet im November 2026 statt. Neben drei Jurypreisen und dem optionalen Jugendpreis wird unter den gewählten „Top 10“ der Jury zusätzlich ein Publikumspreis ausgelobt. Hierfür können die Rhöner dann im Spätsommer und Herbst auf der Webseite sowie auf den Social-Media-Kanälen des Biosphärenreservats ihre Stimme für ihre Favoriten abgeben.
Mensch und Natur in ein nachhaltiges Miteinander bringen, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu sichern – darum geht es in den mehr als 750 Unesco-Biosphärenreservaten weltweit und damit auch in der Rhön. Diese Idee umzusetzen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe der gesamten Gesellschaft. Unzählige Rhöner setzen sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten in ganz besonderem Maße hierfür ein – beruflich und ehrenamtlich. Dieses Engagement wollen die Verwaltungen des Biosphärenreservats mit einem Rhöner Biosphärenpreis würdigen, der regelmäßig alle drei Jahre ausgelobt wird – erstmalig im Jahr 2023.
Ohne die Menschen, die es tragen und entwickeln, bliebe das Biosphärenreservat nur eine Idee. Die Aufgabenbereiche sind gemäß den Zielen und Vorgaben der Unesco vielfältig. Natur- und Artenschutz, Land- und Forstwirtschaft, Mobilität und Verkehr, Tourismus, Umweltbildung, kommunale Entwicklung, Forschung und Klimaschutz sind nur einige der Themenfelder. In diesen und weiteren Bereichen engagieren sich zahlreiche Leute haupt- oder ehrenamtlich mit außergewöhnlichem Engagement. Ob länderübergreifend vernetzt in einer Initiative oder einem Verein, oder auch nur im „Kleinen“ – zum Beispiel mit einer Idee, die im eigenen Wohnort umgesetzt wurde. Ob als jahrzehntelang aktiver Naturschützer oder als jemand, der sich schon in jungem Alter für seine Region einsetzt. Jede und jeder trägt dazu bei, dass sich die Rhön als schützenswerter Naturraum und lebenswerte Heimat entwickelt.
Wer hat den Biosphärenpreis 2026 verdient?Auf der Homepage des Biosphärenreservats kann jeder Rhöner bis zum 31. März online Vorschläge einreichen. Alle Infos, Teilnahmebedingungen und das Formular findet man unter