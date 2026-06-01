Mit Informationen und Kostproben wartete der Imkerverein Oberes Feldatal kürzlich am Edeka-Markt in Dermbach auf – und fand interessierte Zuhörer und Verkoster, wie auf unserem Foto Silvana Pischko. Der Vorsitzende des Vereins, Kuno Dänner aus Kaltensundheim, sowie die erfahrenen Imker Gerhard Schmidt aus Fischbach, Manfred Schuchert aus Gerstengrund und Julia Petzenberger aus Eckardts (nicht auf dem Foto) gaben nicht nur einen Einblick in ihre Tätigkeit, also den Umgang mit den Bienen.