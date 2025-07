„Die einen trainieren im Fitnessstudio und wollen gewinnen, für die anderen ist es pure Gaudi“, beschrieb Patrick Engelmann den vielfältigen Charakter der 9. Rhöner Highland Games in Birx. Der Vorsitzende des örtlichen Sportvereins wusste eines ganz bestimmt: Für alle zählt der Spaß an dem urigen Wettbewerb. Der zog jetzt von Freitag bis Sonntag erneut Besucher aus der ganzen Region in seinen Bann. Die konnten sehen, welche Kräfte solche Disziplinen wie Baumstammwerfen, Puzzeln, Wasser transportieren oder das Steinewerfen freisetzen.