Die Besucher der Rhöner Highland Games in Birx durften sich auch am Sonntag, dem zweiten Veranstaltungstag, auf ein prall gefülltes Programm freuen. Mit einem Freiluftgottesdienst auf dem Festgelände starteten die Highlander und ihre Gäste ins bunte Geschehen. Kurz darauf begann das Markttreiben rund um die Gaudi-Stationen. Die Rhöner Säuwäntzt sollten zur Mittagszeit musikalisch unterhalten, aber sie waren verhindert. So sprang Cat Henschelmann, den die Highlander bereits von einem früheren Fest kennen, ein. Die „Flying Celts“ zeigten dem Publikum derweil verschiedenste keltische Tänze und jeder durfte mitmachen. „Die Bühne war voll“, schilderte Patrick Engelmann seitens der Veranstalter begeistert.