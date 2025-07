Die ersten Baumstämme sind schon geflogen bei den Highland Games – am Freitag war für die Wettkämpfer, die am Samstag, 26. Juli, als Mannschaften antreten, und für die Einzelkämpfer vom Sonntag schon mal die Gelegenheit, die verschiedenen Spiele auszuprobieren. Dazu gab es ordentlich was auf die Ohren – Punkrock von den „Sachsen“, die ebenfalls als Mannschaft antreten.