Rhöner Hexenpfad Fischbach Mini-Hexen am Start

Der Hexenpfad hat viele Freunde

Ein Kommen und Gehen gab es zum Fest. Mehrere hundert Besucher, etwa 700 an beiden Tagen, waren auf der Spur der Hexen. Uwe Jung aus Fischbach fungierte als Wanderführer auf dem 5,8 Kilometern langen Weg. Viele Wanderer machten sich am Sonntag in Familie und kleinen Gruppen ab dem Schullandheim auf den Hexenpfad, teilweise in tierischer Begleitung. So erfreuten sich die Festgäste regelmäßig am Besuch der Alpakas, die nach einer kurzen Rast mit den nächsten Wanderern wieder aufbrachen.