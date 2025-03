Seit über einem Jahr treffen sich die „Rhöner Grenzgänger“ regelmäßig an einem geschichtsträchtigen Ort – an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Hessen und Thüringen, unweit von Andenhausen und Theobaldshof. An jenem Ort, wo heute eine Gedenktafel an die tragischen Ereignisse der Teilung erinnert, luden die Grenzgänger am Samstag zu einem „kleinen Frühlingstreffen“ ein, das sich schnell zu einem viel beachteten und gut besuchten Ereignis entwickelte.