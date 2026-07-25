Rhöner Frankreich-Besuch: Leuchten bei Nacht und Dijon-Senf

Am Donnerstagnachmittag erreichte die deutsche Delegation aus der Hohen Rhön auf ihrem Weg in die französische Partnerregion Vignols/Saint Solve die Stadt Dijon, wo eine Zwischenübernachtung eingelegt wurde. Bereits die ersten Eindrücke der Hauptstadt Burgunds begeisterten die Reiseteilnehmer. Die prachtvolle Architektur und die hervorragend erhaltene Altstadt zeugen noch heute von der großen Bedeutung Dijons als Residenzstadt der Herzöge von Burgund, deren Reich im Mittelalter zu den mächtigsten und wohlhabendsten Europas zählte.