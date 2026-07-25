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Rhöner Frankreich-Besuch Leuchten bei Nacht und Dijon-Senf

Das Partnerschaftstreffen zwischen Hoher Rhön und der französischen Region Vignols/Saint Solve begann mit Erlebnissen in der Burgunderhauptstadt Dijon – die mit dem Senf.

Rhöner Frankreich-Besuch: Leuchten bei Nacht und Dijon-Senf
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Eindrucksvolle Bilder der Frankreich-Besucher in Dijon bei Nacht. Foto: Jan Engel

Am Donnerstagnachmittag erreichte die deutsche Delegation aus der Hohen Rhön auf ihrem Weg in die französische Partnerregion Vignols/Saint Solve die Stadt Dijon, wo eine Zwischenübernachtung eingelegt wurde. Bereits die ersten Eindrücke der Hauptstadt Burgunds begeisterten die Reiseteilnehmer. Die prachtvolle Architektur und die hervorragend erhaltene Altstadt zeugen noch heute von der großen Bedeutung Dijons als Residenzstadt der Herzöge von Burgund, deren Reich im Mittelalter zu den mächtigsten und wohlhabendsten Europas zählte.

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Am Donnerstag gegen Mittag hatte die Reisegruppe erstmals französischen Boden erreicht. Foto: privat

Für die Besichtigung hatte Sophie Goffa, die vielen Kaltenwestheimern und Rhönern aus anderen Orten noch aus ihrer Zeit als Austauschschülerin in der Rhön in guter Erinnerung ist, eigens persönliche Stadtführer mit zahlreichen Empfehlungen vorbereitet. Aufgrund ihrer Prüfungsphase an der Universität des Saarlandes konnte sie die Delegation zwar nicht persönlich begleiten, sorgte mit ihren individuell zusammengestellten Informationen jedoch dafür, dass die Teilnehmer die Stadt in kleinen Gruppen auf eigene Faust erkunden konnten.

Der Senf durfte nicht fehlen

Besonders beeindruckten die zahlreichen historischen Prachtbauten, die weitläufigen Plätze und die liebevoll restaurierte Altstadt, die den Reichtum und die kulturelle Bedeutung Dijons bis heute eindrucksvoll widerspiegeln. Auch kulinarisch bot Dijon zahlreiche Entdeckungen: Viele Delegationsteilnehmer nutzten die Gelegenheit, den weltberühmten Dijon-Senf in den traditionsreichen Senfgeschäften der Stadt zu verkosten und als typisch burgundisches Mitbringsel zu erwerben.

Auch bei Tag hat Frankreich Architektur zu bieten. Foto: Jan Engel

Den gelungenen Auftakt der Frankreichreise rundete ein gemeinsames Abendessen mit regionalen Spezialitäten ab. Auf der Speisekarte standen unter anderem pochierte Eier nach burgundischer Art, Gänseleberpastete sowie das berühmte Bresse-Hähnchen. Als süßer Abschluss wurde die klassische Crème brûlée serviert – die feine Vanillecreme mit ihrer knusprig karamellisierten Zuckerkruste sorgte bei den Teilnehmern für einen genussvollen Ausklang des ersten Reisetages.

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Auch am Abend zeigte sich Dijon von seiner schönsten Seite. Zahlreiche historische Gebäude und Plätze waren stimmungsvoll beleuchtet und in ein eindrucksvolles Farbenmeer aus Licht getaucht. Die besondere Atmosphäre der nächtlichen Altstadt bildete einen würdigen Abschluss des ersten Reisetages und steigerte die Vorfreude auf die weiteren Begegnungen und Erlebnisse in Frankreich.