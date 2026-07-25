Rhöner Frankreich-Besuch: Leuchten bei Nacht und Dijon-Senf

Am Donnerstag gegen Mittag hatte die Reisegruppe erstmals französischen Boden erreicht. Foto: privat

Für die Besichtigung hatte Sophie Goffa, die vielen Kaltenwestheimern und Rhönern aus anderen Orten noch aus ihrer Zeit als Austauschschülerin in der Rhön in guter Erinnerung ist, eigens persönliche Stadtführer mit zahlreichen Empfehlungen vorbereitet. Aufgrund ihrer Prüfungsphase an der Universität des Saarlandes konnte sie die Delegation zwar nicht persönlich begleiten, sorgte mit ihren individuell zusammengestellten Informationen jedoch dafür, dass die Teilnehmer die Stadt in kleinen Gruppen auf eigene Faust erkunden konnten.