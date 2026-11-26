Große Freude bei den Thüringer Rhönern: Lucas Wachenbrunner aus Kaltenwestheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und Ewald Göbel aus Schleid (Wartburgkreis) sind Preisträger des zum zweiten Male ausgelobten Rhöner Biosphärenpreises. Der junge Landwirt Lucas Wachenbrunner gewann einen der drei Jurypreise und zudem den Publikumspreis. Pflanzenkundler Ewald Göbel, dem die Erfassung der „Rhönflora“ zu verdanken ist, erhielt einen weiteren Jurypreis.