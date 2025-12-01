Die Kaltenwestheimer hatten fürs Wochenende eine wunderschöne Dorfweihnacht vorbereitet: Am 29. und 30. November gestalteten sie ihre Zusammenkünfte mit viel Wärme, Gesang und Zusammenhalt aus. Die traditionelle Adventseröffnung am Samstag füllte die Laurentius-Kirche, wo Pfarrerin Katrin Mang und Chorvorstand Kerstin Hoffmann die Gäste mit Gottes Wort und weihnachtlichen Melodien begrüßten. Gestaltet wurden diese von den Chören Mittelsdorf und Kaltenwestheim, Grundschulkindern und Matthias Rommel an der Trompete. An den Feuerschalen gab es im Anschluss noch viele Begegnungen im schön geschmückten Kirchhof. Tags darauf lockten 13 Händler in den „Wetzstein“ – eine wunderbare Auswahl von traditionellem und modernem Weihnachtsschmuck, Honig, Kinderkleidung, Geschenkartikeln, dazu echte landwirtschaftliche Bioprodukte von Lucas Wachenbrunner und Annika Schreier. Besonders erwähnenswert: Viele Dinge waren selbstgemacht, von jungen Leuten aus der Region.