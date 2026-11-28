Markus Neubauers Trabi hat keinen Namen. Er heißt weder Schorsch noch sonst wie. „Aber er ist ein Familienmitglied“, sagt der 41-jährige Rhöner. Der P 601 K ist ebenso so alt wie der aus der Nähe von Bautzen stammende und nun schon lange in Kaltennordheim wohnende Besitzer. Der Kombi fuhr bei einer Lausitzer LPG, als Firmenfahrzeug, „und die wollten ihn einfach nur noch loswerden.“ Für 50 Euro hat Neubauer ihn gekauft, als er selbst 18 war. Heute hat der original delphingraue Trabi über 40 Jahre auf dem Buckel – und ein Abenteuer, das er seinem Besitzer zu verdanken hat. Das Kultfahrzeug war erst vor ein paar Jahren in die Rhön gekommen, es hatte vorher in einer Scheune in der Lausitz die Zeit überdauert.