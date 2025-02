Rhöndorf Melpers wählt: Ein Kandidat als Ortsbürgermeister

In der Kommunalpolitik haben Ortsteilbürgermeister eine wichtige Funktion – sie sind am nächsten dran am Bürger. Nach dem aus persönlichen und beruflichen Gründen erfolgten Rücktritt der gewählten Ortsteilbürgermeisterin Anja Schmuck im August 2024 war das Ehrenamt im kleinen Melpers – Ortsteil von Kaltennordheim seit 2019 – vakant. Vize-Ortsteilbürgermeister Manuel Tügend nahm in der Zwischenzeit bis zur jetzt angesetzten Neuwahl das Amt bereits kommissarisch wahr und stellt sich nun als Einzelkandidat zur Wahl.