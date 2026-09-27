Christoph Friedrich ist als Bürgermeister der Gemeinde Rhönblick für weitere sechs Jahre bestätigt worden. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der Amtsinhaber 936 von 989 gültigen Stimmen. Von den insgesamt 2202 Wahlberechtigten machten 1035 Einwohner von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 47 Prozent, wie Wahlleiterin Evelyn Schuchardt auf Anfrage am Sonntagabend mitteilte. Insgesamt wurden 1035 Stimmen abgegeben, davon waren 989 gültig.