Gerade erst Vergangenheit ist der 8. Rhöner Waldtag, der eine sehr erfolgreiche „Erfindung“ der Gerthäuser ist. Organisiert vom Feuerwehrverein Gerthausen und weiteren Helfern, ist die Veranstaltung ein Besuchermagnet geworden – alle Jahre wieder und so auch diesmal (wir berichteten). Ein besonders lustiges Tauziehen hatten die Gerthäuser 2025 dem Programm hinzugefügt: Zwölf gestandene Mannsbilder traten gegen ein Pferd an. Schließlich wollte man mal herausbekommen, was denn das eigentlich ist – eine Pferdestärke, ein PS. Frederick Baumgardt aus Geisa kämpfte mit seinem Bubi, einem 11 Jahre alten Noriker, gegen die Zugkraft der Männer. Der Noriker zählt zu den Kaltblütern ist kräftig, ausdauernd und trittfest, doch gegen die ganzen Kerle der Rhön hatte er keine Chance. Auch im zweiten Versuch siegte die Männermannschaft. Ob sich der neue Wettkampf etabliert, ist nicht bekannt. Hunderte Zuschauer waren auf jeden Fall begeistert, ob der Leistungen der Pferde und ihrer Halter – und das auch bei den „ganz normalen“ Wettbewerben.