Sowohl in den Orten der Rhönblick-Gemeinde als auch zwischen den Dörfern an den Ortsverbindungen wird noch gearbeitet: Der Glasfaserausbau für künftige superschnelle Verbindungen bringt kleinere und größere Baustellen und Verkehrsbehinderungen mit sich. „Innerörtlich ist der Ausbau größtenteils durch“, hatte Bürgermeister Christoph Friedrich jüngst zur Gemeinderatssitzung in Wohlmuthausen gesagt – der Teufel aber steckt bekanntlich im Detail. Fertig ist noch lange nichts. „Es gibt auch keine Zeitschiene, bis wann alle Grundstücke angeschlossen sein sollen“, sagte Christoph Friedrich und machte sein Missfallen an dem ganzen Procedere deutlich. Schulterzucken bei den Ratsmitgliedern – das Thema scheint eben ein unendliches zu sein.