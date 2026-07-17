Pläne für ein neues Feuerwehrhaus als Ersatzbau für die bisher genutzten Gebäude sind dem Gemeinderat jetzt vorgestellt worden. Bei Rhönblick-Bauamtsleiter Tobias Marschall, der auch Kreisbrandmeister ist, war das Thema in den richtigen Händen. Ein bebilderter Blick für die Gemeinderäte darauf, was den Kameraden und Kameradinnen derzeit zur Verfügung steht, zeigte: Veränderungen sind angesagt. Zwei ehemalige Gebäude der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG) sind es, mit denen die Feuerwehrleute sich bescheiden müssen. Schulungsraum, Umkleide, eine Toilette, die Fahrzeughalle.