Die Wegewartin für Helmershausen, Gerthausen und Wohlmuthausen, Karina Fuchs, erhält Unterstützung durch zwei wanderbegeisterte Männer: Im Gemeinderat Rhönblick wurden kürzlich durch Bürgermeister Christoph Friedrich der Helmershäuser Helmut Gerhardt und der Bettenhäuser Thomas Henze für diese ehrenamtliche Funktion ernannt. Ihnen obliegt nun die Kontrolle des vorhandenen Wegenetzes, die Instandhaltung der Beschilderung und die Ideensammlung für die Weiterentwicklung des Wegenetzes, Außerdem sollen sie an den Sitzungen und Schulungen des Landkreises zum Wanderwegenetz teilnehmen und die Digitalisierung der Wege in Onlinesysteme mit vorantreiben. Thomas Henze wird für den Bereich Bettenhausen – Seeba zuständig sein, Helmut Gerhard gemeinsam mit Karina Fuchs für Helmershausen, Geba, Wohlmuthausen und Gerthausen.