Einen wahre Gebührensatzungs-Marathon hat der Gemeinderat Rhönblick am Montag in seiner Sitzung in der Alten Schule Wohlmuthausen hingelegt. Hintergrund für neue Gebühren war jeweils das fehlende Geld in der Gemeindekasse. Mithilfe der angepassten – sprich steigenden – Sätze soll nun künftig der Aufwand in den verschiedenen Bereichen (vom Kindergarten bis zum Friedhof) besser gedeckt werden, so die Hoffnung.