Der Gemeinderat Rhönblick hat diese Erhöhung und eine weitere – fürs zweite Kind in der Einrichtung 170 und ab dem dritten Kind 150 Euro – Ende September beschlossen. Und dies rückwirkend zum 1. September. „Kein Problem“, sagt Ilona Lieding-Karges, beim DRK Meiningen Abteilungsleiterin für alle Kindergärten, „es wird eh zum Ende des Monats für den laufenden abgerechnet.“ Aber ist es auch für die Eltern kein Problem? Gerechnet hatten diese offenbar schon längst damit, und laut Bürgermeister Christoph Friedrich war ihnen in einer Veranstaltung im Kulturhaus Helmershausen das Ganze bereits vorgestellt worden, bevor es in Kraft trat. Auch mit Elternvertretern habe man „eine Runde gedreht. Und nun müssen wir es umsetzen.“ In der Rhönblickgemeinde mit ihren vier Kindergärten – Bettenhausen Helmershausen, Wohlmuthausen und Stedtlingen – reichen die Beiträge wie überall längst nicht zur Deckung der Kosten. Im Gegenteil, die von der Gemeinde zuzuschießende Summe wächst immer mehr. Das DRK als Träger rechnet mit den Eltern ab, darum empfahl der Rat letztens diesem, die Beiträge anzupassen.