Bücher sind viel zu schade, um im Regal verstauben zu müssen. Damit Leseratten und Bücherliebhaber in der Gemeinde Unterbreizbach zukünftig noch einfacher ihre Schätze miteinander teilen können, sind nun zwei zauberhafte Tauschbüchereien entstanden. Diese befinden sich am Radweg im Ortsteil Hüttenroda sowie im malerischen Dorfkern von Pferdsdorf. Die Außengestaltung wurde von der Abteilung KulturZeit des SV Kali Unterbreizbach in Kooperation mit der IG Pferdsdorf den Bürgern aus Hüttenroda und mit dem Graffitikünstler Max Kosta initiiert und umgesetzt.