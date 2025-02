Am 14. Februar 1935 wurde mit fünf Stück Muffelwild im Bereich des Waldgebietes der „Hohen Asch“ bei Dermbach der Grundstock für eine Muffelwildpopulation in der Vorderrhön gelegt. Bei Muffelwild, auch Mufflon genannt, handelt es sich um die Vorfahren der Europäischen Wildschafe und Stammform aller Hausschafrassen. In ihrer Heimat, im Mittelmeerraum (Korsika und Sardinien), sind diese natürlichen Wildschafvorkommen stark gefährdet. Auswilderungen im kontinentalen Europa haben das Mufflon vermutlich vor dem Aussterben bewahrt. Strenge Reglementierung und Wiederansiedlungen aus vorhandenen Beständen führen langsam wieder zu einer Stabilisierung der natürlichen Vorkommen im ursprünglichen Verbreitungsgebiet.