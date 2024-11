Im Roten Moor begannen die ersten Versuche des Torfabbaus und somit der Trockenlegung schon 1809. Der systematische Abbau erfolgte ab 1886. Nach fast 100 Jahren intensiven Torfabbaus blieben von 32 nur noch elf Hektar gewachsener Moorkörper übrig. Nachdem das Rote Moor als Naturschutzgebiet ausgewiesen war, wurde in den 1980er-Jahren ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Renaturierung des Moores umgesetzt. Neben Abdichtungen am Resthochmoorkörper wurden auch im Leegmoor, dem abgetorften Bereich eines Moores, erstmals Maßnahmen zur Wasserrückhaltung durchgeführt. Die angelegten Torf- oder Abraumwälle sollten das Oberflächenwasser zurückhalten. Im Laufe der Jahre bildeten sich so wieder schmale Schwingrasenflächen in kleinen Bereichen am Fuß der Torfstichkate. Aufgrund des wechselfeuchten Zustands entwickelten sich in der Fläche jedoch Weiden- und Birkenbestände. Diese wurden in unregelmäßigen Abständen entfernt. In den letzten Jahren entstanden im Leegmoor zunehmend Rinnen, durch die Niederschläge rasch abfließen konnten. Den teilweise positiven Entwicklungen drohte durch diese Abflüsse Schaden.