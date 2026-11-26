Für Bad Salzungens 1. Beigeordneten Hannes Knott (CDU), Vorsteher des Gewässerunterhaltungsverbandes Felda/Ulster/Werra (GUV), ist der Vor-Ort-Termin am Apfelbach bei Motzlar eine Premiere. „Ich war noch nie hier“, gesteht er. Das sei für ihn sozusagen eine Bildungsreise. Einmal jährlich informiert der Verband über seine Aktivitäten in dem relativ großen Gebiet, für das er zuständig ist. „Sonst haben wir meistens Maßnahmen, die mit Gewässerentwicklung zu tun haben“, sagt Knott. Hier am Apfelbach gehe es aber um ein Naturereignis – dessen Folgenbeseitigung ebenfalls ein Aufgabengebiet des GUV sei.