Rhön und Thüringer Wald: Geburtshelfer für neues Biosphärenreservat

Bei einer Exkursion durch die Kern- und Pflegezonen der Thüringer Hochrhön bei Birx stellten der Landschaftspflegeverband Thüringer Rhön und Mitarbeitende des Naturschutzgroßprojektes Thüringer Kuppenrhön ihre Arbeit vor. Foto: Lea Hohmann

Abgerundet wurde der Tag mit einer Präsentation zur regionalen Dachmarke Rhön am Aussichtspunkt Noahs Segel. Hier begrüßte der Bürgermeister der Gemeinde Oberweid, Tino Hencl, die Gäste. Viele interessierte Fragen hatten diese – und so wurde am Ende eine Kommunikation in verschiedensten Sprachen daraus – in Englisch, Russisch, Armenisch und Deutsch wurde hin und her übersetzt, um die Neugier der Besucher zu befriedigen. „Welche praktischen Auswirkungen so ein Reservat hat, wollten die Armenier genauer wissen, welche Vorteile es bringt und auch, wo mögliches Konfliktpotenzial liegt“, so Tino Hencl.