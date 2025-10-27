Seit 2020 verbindet das UNESCO-Biosphären-Reservat Rhön und das Regenwaldgebiet Oxapampa-Asháninka-Yánesha (BIOAY) in Peru eine Partnerschaft. Am Anfang stand ein gemeinsames Kaffee-Projekt, doch daraus wuchs mehr, bis hin zu vielfältigen persönlichen Begegnungen. Nun wurde die bestehende Kooperation um fünf Jahre offiziell verlängert. In einem Online-Meeting unterzeichneten beide Partner kürzlich die Vereinbarung. Deren Ziel ist es, durch gemeinsame Aktivitäten die biologische Vielfalt zu bewahren, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und das interkulturelle Lernen zu stärken.
Rhön und Regenwald verbunden Partnerschaft für Naturschutz verlängert
Redaktion 27.10.2025 - 15:30 Uhr