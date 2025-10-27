Seit 2020 verbindet das UNESCO-Biosphären-Reservat Rhön und das Regenwaldgebiet Oxapampa-Asháninka-Yánesha (BIOAY) in Peru eine Partnerschaft. Am Anfang stand ein gemeinsames Kaffee-Projekt, doch daraus wuchs mehr, bis hin zu vielfältigen persönlichen Begegnungen. Nun wurde die bestehende Kooperation um fünf Jahre offiziell verlängert. In einem Online-Meeting unterzeichneten beide Partner kürzlich die Vereinbarung. Deren Ziel ist es, durch gemeinsame Aktivitäten die biologische Vielfalt zu bewahren, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und das interkulturelle Lernen zu stärken.