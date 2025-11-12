Ein Tag zum Netzwerken, Weiterdenken, Mitmachen – und um sichtbar zu machen, wie viel Potenzial in der Region steckt: Zum 1. Tourismustag der Rhön hatte die Rhön GmbH am Mittwoch in die Hochrhönhalle nach Frankenheim eingeladen. Gekommen waren Akteure aus Verwaltungen, Beherbergungsbetrieben, touristischen Vereinen und Vereinigungen, gastronomischen Betrieben und weiteren Institutionen aus den drei Bundesländern Thüringen, Bayern und Hessen, in denen die Rhön liegt. Neben dem Austausch von Erfahrungen und dem Herstellen von Kontakten standen in Vorträgen verschiedene Themen im Fokus wie „Einblicke zu aktuellen Entwicklungen“ oder auch „Das Grüne Band als Lern- und Erlebnisraum“. Zum Abschluss wurden als Beispiele regionaler Entwicklung Exkursionen zum revitalisierten Heilpflanzengarten sowie zu den Hochrhön-Apartments in Frankenheim angeboten.