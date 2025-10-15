Rhön sucht Helfer: Apfelernte und Misteleinsatz

Streuobst zum Anfassen wird am Samstag, 18. Oktober, wieder im Sortengarten Dörrensolz unter dem Motto „Saurer Apfel, süßer Zweck“ geboten. Im Rahmen eines ehrenamtlichen Ernte-Einsatzes findet an diesem Tag die nächste Regio-Crowd-Veranstaltung des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Thüringer Rhön statt. Wer Interesse daran hat, sich freiwillig für den Sortengarten zu engagieren, ist an diesem Tag genau richtig. Die Hilfe bei der Ernte wird natürlich belohnt. Jeder darf sich eine Apfelkiste mit nach Hause nehmen. Außerdem wird es eine kleine Führung über die Wiese geben, die sich mit den Themen Sortenvielfalt und Bewirtschaftung der Wiese beschäftigt. Zur Stärkung wird s Kaffee und Kuchen angeboten. Los geht es um 10 Uhr, gearbeitet und informiert wird bis 15 Uhr. Ansprechperson und Kontakt: Lena Gothe. Anmeldung: E-Mail l.gothe@lpv-rhoen.de , Telefon (036946) 20 65 6. www.regiocrowd.com/projekte-zum-mitmachen