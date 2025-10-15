 
  Apfelernte und Misteleinsatz

Rhön sucht Helfer Apfelernte und Misteleinsatz

Im Sortengarten Dörrensolz findet am 18. Oktober, organisiert durch den Landschaftspflegeverband, ein Ernteeinsatz statt. Weitere Aktionen sind im Angebot.

 
Rhön sucht Helfer: Apfelernte und Misteleinsatz
Ein Apfel-Ernteeinsatz findet am 18. Oktober im Sortengarten Dörrensolz statt. Foto: LPV

Streuobst zum Anfassen wird am Samstag, 18. Oktober, wieder im Sortengarten Dörrensolz unter dem Motto „Saurer Apfel, süßer Zweck“ geboten. Im Rahmen eines ehrenamtlichen Ernte-Einsatzes findet an diesem Tag die nächste Regio-Crowd-Veranstaltung des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Thüringer Rhön statt. Wer Interesse daran hat, sich freiwillig für den Sortengarten zu engagieren, ist an diesem Tag genau richtig. Die Hilfe bei der Ernte wird natürlich belohnt. Jeder darf sich eine Apfelkiste mit nach Hause nehmen. Außerdem wird es eine kleine Führung über die Wiese geben, die sich mit den Themen Sortenvielfalt und Bewirtschaftung der Wiese beschäftigt. Zur Stärkung wird s Kaffee und Kuchen angeboten. Los geht es um 10 Uhr, gearbeitet und informiert wird bis 15 Uhr. Ansprechperson und Kontakt: Lena Gothe. Anmeldung: E-Mail l.gothe@lpv-rhoen.de , Telefon (036946) 20 65 6. www.regiocrowd.com/projekte-zum-mitmachen

Nach der Werbung weiterlesen

Nach den Aktionen, die im Sortengarten Dörrensolz stattgefunden haben, zum Beispiel Ernteaktionen für Schulfördervereine und Freiwilligenaktionen wie die oben genannte, ist nun erfreulicherweise in diesem üppigen Jahr weiterhin Obst im Sortengarten vorhanden. Aus diesem Grund bietet der LPV Thüringer Rhön e.V./die Natura 2000-Station Rhön am Dienstag, 21. Oktober, zwischen 14 und 16.30 Uhr sowie am Samstag, 1. November, zwischen 10 und 14 Uhr die Möglichkeit an, sich für den Eigenbedarf Äpfel zu sammeln und/oder zu pflücken.

Um eine Anmeldung wird bis Montag, 20. Oktober (für den ersten Termin) bzw. 30. Oktober (für den zweiten Termin) gebeten. Sie ist via Mail (info@lpv-rhoen.de) oder per Telefon (036946) 2 06 56 möglich.

Am 24. Oktober ab 14 Uhr finden im Rahmen des Pflegezonentags 2025 besondere Mitmach-Aktionen statt – in der Thüringer Rhön sind noch freie Plätze verfügbar!

Unter dem Motto „Gemeinsam anpacken für die Natur“ lädt auch die Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservates Rhön zur Freiwilligenaktion auf der Streuobstwiese Friedelshausen ein. Dort heißt es: Ärmel hochkrempeln und mithelfen beim Entfernen von Misteln, die den Obstbäumen wertvolle Nährstoffe entziehen.

Alle Naturfreundinnen und Naturfreunde, die Lust auf frische Luft, gemeinsames Engagement und neue Einblicke in die traditionelle Obstbaumpflege haben, sind herzlich willkommen. Werkzeuge werden gestellt, nur eigene Handschuhe sind mitzubringen.

Anmeldung und weitere Informationen:

www.rhoen.info

www.biosphaerenreservat-rhoen.de