Die Geräte auf dem öffentlichen Spielplatz im Dermbacher Ortsteil Stadtlengsfeld sind in die Jahre gekommen. Außerdem haben in der Vergangenheit mehrfach Vandalen auf dem Platz ihr Unwesen getrieben. Immer wieder, so berichtete Ortsteilbürgermeister Andreas Kuropka (Linke) vor einiger Zeit der Redaktion, werde er von Eltern, die sich wegen dieser Zustände auf dem Platz um die Sicherheit ihrer Kinder sorgten, angesprochen.