Zufriedenheit und spürbare Erleichterung lagen in der Luft, als Annette Theil-Deininger, Vorstandsvorsitzende der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, und Vorstandsmitglied Kay Gehri die Vertreter der am Bau beteiligten Firmen im ehrwürdigen Kabinett-Saal der Hauptfiliale in Meiningen begrüßten. Anlass war die feierliche Einweihung des sanierten Daches der Sparkassen-Hauptstelle in der Leipziger Straße – ein Dach, das weit mehr ist als nur eine bauliche Maßnahme: Es ist ein Symbol für nachhaltiges Wirtschaften und Energieeffizienz.