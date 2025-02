>

Vom Keller bis zum Dach schauten sich Landrätin, Kreisräte und berufene Bürger gemeinsam mit Schulleitern und Hausmeistern die Schulen in der Rhön an, hier in Kaltennordheim. Der Bildungsausschuss mit seinem Vorsitzendem Fabian Giesder hat noch zwei weitere Schul-Besichtigungstouren in anderen Teilen des Landkreises geplant. (Foto: Iris Friedrich)