Wie es nun schon seit 2018 zur Tradition geworden ist, wurde im Rahmen des Gemeindereinigungstages in Buttlar für jedes im letzten Jahr geborene Kind ein Obstbaum gepflanzt. Die Bäume wurden in der Woche zuvor durch einen heimischen Gartenbaubetrieb gesetzt. Am Aktionstag wurden dann zusammen mit den Eltern und Kindern die Metallschilder, auf denen der Vorname und das Geburtsdatum des Kindes eingelasert ist, angebracht.