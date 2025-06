Im ersten Anlauf hat’s nicht geklappt – jetzt steht der neue Funkturm der Telekom, der den Mobilfunkempfang in Sünna und den Hofgemeinden verbessern soll. Die Fundamente waren bereits im Mai am Ulsterplatz nahe dem Wasserhäuschen oberhalb von Sünna errichtet worden. Am Montag sollte schließlich der Turmaufbau folgen. Wegen des Sturmes sei das aber nicht möglich gewesen, „weil der Kran zu windanfällig war“, hatte Ortsteilbürgermeisterin Eva Diehl (SPD) Anfang der Woche in der Sitzung des Unterbreizbacher Gemeinderates berichtet. Dann hatte sich der Sturm gelegt, und der Aufbau konnte mittlerweile erfolgen.